Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

с чего всё началось

Руководство футбольного клуба "Ротор" совместно с представителями правительства Волгоградской области готовы пригласить на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева, последним местом работы которого был красноярский "Енисей".

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