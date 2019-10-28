Футбол
Вести.RuДмитрий Аленичев может возглавить волгоградский «Ротор»
Руководство футбольного клуба "Ротор" совместно с представителями правительства Волгоградской области готовы пригласить на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева, последним местом работы которого был красноярский "Енисей".
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.Чемпионат05:22
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