Футбол
Вести.RuДмитрий Аленичев может возглавить волгоградский «Ротор»
Руководство футбольного клуба "Ротор" совместно с представителями правительства Волгоградской области готовы пригласить на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева, последним местом работы которого был красноярский "Енисей".
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Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.Чемпионатвчера в 05:22
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Оставьте Меньщикова: волгоградцы о кандидатах на пост наставника «Ротора»
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