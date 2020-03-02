Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

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Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%.
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Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

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Дмитрий Ананьев
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Предприниматель, совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и Факты» и др.
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