Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
— Перед матчем с «Ювентусом» не могу не спросить: «Месси или Роналду?» — Месси, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — С детства не люблю Криштиану.
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.Спорт-Экспрессвчера в 18:05
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Политика
Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам
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Заворотнюк выписали из больницы
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В России могут запретить крафтовое пиво
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
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Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
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Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
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Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
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Здоровье
В Саратове уволились еще два главврача
Речь идет о главвраче городской клинической больницы № 1 Игоре Салове и главвраче городской клинической больницы № 9 Олеге Костине.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
Авто
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Политика
Иран объяснил причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Общество
В России появится новая возрастная маркировка
Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира
7 октября в 15:34 в международном аэропорту «Воронеж» имени Петра I вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Utair.
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Недвижимость
Назван город-лидер России по росту цен на жилье
По итогам третьего квартала 2019-го наибольший рост цен на вторичное жилье среди крупных российских городов показал Красноярск, где квадратный метр подорожал почти на 11 процентов.
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
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