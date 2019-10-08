Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

— Перед матчем с «Ювентусом» не могу не спросить: «Месси или Роналду?» — Месси, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — С детства не люблю Криштиану.
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Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.
Спорт-Экспрессвчера в 18:05

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Баринов: Месси люблю больше, чем Роналду

Газета.Ru01:17

Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Спорт-Экспрессвчера в 18:05

Баринов: «Роналду или Месси? Месси. С детства не люблю Криштиану»

ProstoProSportвчера в 18:26

Игрок «Локомотива»: «С детства не люблю Роналду. Падения его эти»

Sportbox.RUвчера в 18:20

Баринов: «Ювентус» можно обыграть, верю в это

Чемпионатвчера в 18:09

Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду и его падения»

Sports.ruвчера в 23:50

Баринов: «С детства не люблю Криштиану»

Sport24.ruвчера в 18:04
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Американские СМИ рассказали о неприязни поляков к украинским мигрантам

Неприязнь к украинцам в Польше выросла, как полагает автор материала, на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с ее антииммиграционной повесткой, а также после отмены визового режима между ЕС и Украиной.
РИА Новости вчера в 18:55
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
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Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
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В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

RT на русском вчера в 08:31
Происшествия

Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Шоу-бизнес

Сысоева Надя рассказала о беременности

Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.
Дни.ру 02:35
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Общество

Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Здоровье

В Саратове уволились еще два главврача

Речь идет о главвраче городской клинической больницы № 1 Игоре Салове и главвраче городской клинической больницы № 9 Олеге Костине.
Саратов 24 вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру вчера в 09:41
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета вчера в 05:59
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости вчера в 05:00
Авто

Volvo и Geely объединят усилия для разработки двигателей

Компании Volvo и Geely объединят собственные моторные подразделения, чтобы получить в итоге новое подразделение, которое будет разрабатывать двигатели внутреннего сгорания, а также гибриды.
CarsWeek.ru вчера в 07:26
Политика

Иран объяснил причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Общество

В России появится новая возрастная маркировка

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).
РИА Новости 01:12
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия

Самолет экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира

7 октября в 15:34 в международном аэропорту «Воронеж» имени Петра I вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Utair.
Блокнот Воронеж вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной

Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru 04 октября в 17:04
Недвижимость

Назван город-лидер России по росту цен на жилье

По итогам третьего квартала 2019-го наибольший рост цен на вторичное жилье среди крупных российских городов показал Красноярск, где квадратный метр подорожал почти на 11 процентов.
Lenta.ru 02:32
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Авто

В России GAC Motor стартует в декабре

32CARS.ru вчера в 23:11
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