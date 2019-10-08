Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.
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Баринов: Месси люблю больше, чем Роналду

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Названы российские цены обновленного Skoda Superb

Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.
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Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Финансы

Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах

Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
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На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
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Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
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Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

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Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

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Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
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Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
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Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе

Добровольческие батальоны займут позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе.
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Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
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На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
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