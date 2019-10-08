Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.
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Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ 07:31
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой
Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Авто
Названы российские цены обновленного Skoda Superb
Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.
Автоновости дня 04:41
Авто
Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году
Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 02:06
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Экономика
ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России
Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:20
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Происшествия
В сети появилось видео аварии около «Высоцкого»
8 октября в Екатеринбурге произошло ДТП у бизнес-центра «Высоцкий», в аварии пострадали два человека.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 06:46
Авто
Компания Chery начала продажи нового люксового кроссовера
Новый кроссовер Exeed LX, выпускающийся компанией Chery, начали продавать на китайском рынке.
Wroom.ru 04:42
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прервала молчание после слухов об исчезновении
Накануне Наталья Бочкарева прервала молчание. В комментарии РБК она рассказала о своем самочувствии.
RuNews24.ru 07:38
Авто
В России могут внедрить умные «лежачие полицейские»
Автоновости дня 01:28
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Политика
Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru вчера в 15:12
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Армия и оружие
Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе
Добровольческие батальоны займут позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе.
Lenta.ru 07:19
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:26
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38