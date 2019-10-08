Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.
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Игрок «Локомотива»: «С детства не люблю Роналду. Падения его эти»

Sportbox.RUвчера в 18:20

Баринов: Месси люблю больше, чем Роналду

Газета.Ru01:17

Баринов: «Роналду или Месси? Месси. С детства не люблю Криштиану»

ProstoProSportвчера в 18:26

Баринов: «Верю в победу „Локомотива“ над „Ювентусом“»

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Баринов: «Ювентус» можно обыграть, верю в это

Чемпионатвчера в 18:09

Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Спорт-Экспрессвчера в 18:05

Баринов: «С детства не люблю Криштиану»

Sport24.ruвчера в 18:04
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
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Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева рассказала, как его изменили дети

Напомним, что детей певцу родили суррогатные матери. По словам Сергея, у Никиты и Анны одна мама, но вынашивали их разные женщины.
Летидор 05:30
Кино

Появился трейлер российского фильма «Спутник»

Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Происшествия

В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвиняет сына в избиении

В Екатеринбурге пенсионер Борис Георгиевич рассказал, что в его семье постоянно происходят конфликты, а сын периодически избивает, пишет портал E1.
ТагилСити.ру вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Футбол

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Армия и оружие

Уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор замечен в ЛНР

В качестве базы выбрали серийный на тот момент новый плавающий транспортер ПТС-3.
Российская газета 08:00
Происшествия

Кубанский судья требовал от бизнесмена взятку в 64 млн рублей

В феврале сотрудники УФСБ России задержали Стародубцева при передаче ему муляжа купюр на сумму 29,9 млн рублей.
Блокнот Краснодар 09:01
Политика

Али Асадов назначен премьер-министром Азербайджана

Бывший депутат парламента Азербайджана, помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов занял пост премьер-министра страны.
REGNUM 08:55
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Игры

Анонсирована Isles of Adalar, игра, вдохновлённая серией The Elder Scrolls

Секрет успеха серии The Elder Scrolls пытается разгадать и воспроизвести независимая студия Peakway Software.
Игромания.ру вчера в 15:47
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:18
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии

Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 05 октября в 01:21
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Культура

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Политика

В Госдуме за последний год почти не голосовали «против»

Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
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Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
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