Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
— Перед матчем с «Ювентусом» не могу не спросить: «Месси или Роналду?» — Месси, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — С детства не люблю Криштиану.
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с чего всё началось
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.Спорт-Экспрессвчера в 18:05
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов
В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
Авто
Россияне покупают всё больше китайских машин
В сентябре 2019 года в России было продано 3553 новых китайских автомобиля, что на 18,2% больше, чем годом ранее.
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Боец ММА скончался после турнира в Грозном
Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после участия в турнире в Грозном.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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Политика
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Политика
Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций
Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
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МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
Религия
Православные верующие отмечают день памяти Сергия Радонежского
Сегодня, 8 октября, православные верующие вспоминают преставление преподобного Сергия Радонежского.
Армия и оружие
Производство боевых самолетов в Новосибирске может прекратиться
Новый же контракт будет таков, что сборку самолетов придется перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре, говорит источник, близкий к Минобороны.