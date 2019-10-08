Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.

с чего всё началось

— Перед матчем с «Ювентусом» не могу не спросить: «Месси или Роналду?» — Месси, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — С детства не люблю Криштиану.

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