Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

— Перед матчем с «Ювентусом» не могу не спросить: «Месси или Роналду?» — Месси, — сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — С детства не люблю Криштиану.
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Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.
Спорт-Экспрессвчера в 18:05

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Баринов: Месси люблю больше, чем Роналду

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Sport24.ruвчера в 18:04

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Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду и его падения»

Sports.ruвчера в 23:50
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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
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Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
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Для успешного похудения важно, чтобы в продуктах, употребляемых на ночь, не содержались рафинированные углеводы и крахмалы, а также не было много сахара.
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В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
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Россияне покупают всё больше китайских машин

В сентябре 2019 года в России было продано 3553 новых китайских автомобиля, что на 18,2% больше, чем годом ранее.
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В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Борис Гребенщиков измерил расстояние от Вечернего М. до Вечернего У.

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На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
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Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций

Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
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МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
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Православные верующие отмечают день памяти Сергия Радонежского

Сегодня, 8 октября, православные верующие вспоминают преставление преподобного Сергия Радонежского.
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Производство боевых самолетов в Новосибирске может прекратиться

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Ведомости вчера в 17:54
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