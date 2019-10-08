Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Красно-зеленым предстоит сыграть с туринцами в 3-м и 4-м турах Лиги чемпионов.
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