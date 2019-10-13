Единоборства
КоммерсантъДмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Россиянин Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Он победил доминиканца Ленина Кастильо в 12-раундовом поединке по очкам единогласным решением судей. Дмитрий Бивол владеет титулом WBA с ноября 2017 года.
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Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
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Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что не считает необходимым введение обязательного распределения на работу выпускников вузов.
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