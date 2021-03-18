Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
itWeek

Дмитрий Чернышенко: более 60 мер поддержки ИТ-отрасли вошли в пакет мер поддержки

Во „второй пакет“ вошли более 60 мер поддержки отрасли. Над ними работали более 200 экспертов, которые представляют 150 ИТ-компаний.В источнике
Известия
Индустрия безопасности
ГЛАС.RU
Аргументы и Факты
Медиа 73

Подробнее о событии

Минцифры разработало новые меры поддержки ИТ-отрасли

Octagon.Mediaвчера в 13:59

Чернышенко: Во «второй пакет» поддержки ИТ-отрасли вошли 64 меры

Российская газетавчера в 10:06

Дмитрий Чернышенко: более 60 мер поддержки ИТ-отрасли вошли в пакет мер поддержки

itWeekвчера в 13:38

В итоговый перечень предложений о поддержке IT вошли более 60 мер

ТАССвчера в 12:58

Чернышенко обсудил меры поддержки IT-отрасли с представителями индустрии

Известиявчера в 12:32

Минцифры предложило 64 новые меры поддержки ИТ-отрасли

Коммерсантъвчера в 11:44

Чернышенко: в итоговый пакет поддержки IT вошло более 60 мер

Аргументы и Фактывчера в 13:38
Интересное

МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которые подозреваются в хищении 10 млрд руб. у производителей электроэнергии и сетевых компаний ПАО «Россети».
РБК08:17