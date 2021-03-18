itWeekДмитрий Чернышенко: более 60 мер поддержки ИТ-отрасли вошли в пакет мер поддержкиВо „второй пакет“ вошли более 60 мер поддержки отрасли. Над ними работали более 200 экспертов, которые представляют 150 ИТ-компаний.В источникеИзвестияИндустрия безопасностиГЛАС.RUАргументы и ФактыМедиа 73Подробнее о событииМинцифры разработало новые меры поддержки ИТ-отраслиOctagon.Mediaвчера в 13:59Чернышенко: Во «второй пакет» поддержки ИТ-отрасли вошли 64 мерыРоссийская газетавчера в 10:06Дмитрий Чернышенко: более 60 мер поддержки ИТ-отрасли вошли в пакет мер поддержкиitWeekвчера в 13:38В итоговый перечень предложений о поддержке IT вошли более 60 мерТАССвчера в 12:58Чернышенко обсудил меры поддержки IT-отрасли с представителями индустрииИзвестиявчера в 12:32Минцифры предложило 64 новые меры поддержки ИТ-отраслиКоммерсантъвчера в 11:44Чернышенко: в итоговый пакет поддержки IT вошло более 60 мерАргументы и Фактывчера в 13:38Показать ещёОценить4КомментироватьПоделиться