Футбол
Коммерсантъ FM Нижний НовгородДмитрий Черышев уволен с поста главного тренера ФК «Нижний Новгород»
Новым наставником горожан станет Роберт Евдокимов. Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отправлен в отставку. Такое решение принял Губернатор Нижегородской области.
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Роберт Евдокимов назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород» вместо Дмитрия Черышева
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