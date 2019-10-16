Футбол

Коммерсантъ FM Нижний НовгородКоммерсантъ FM Нижний НовгородДмитрий Черышев уволен с поста главного тренера ФК «Нижний Новгород»

Новым наставником горожан станет Роберт Евдокимов. Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отправлен в отставку. Такое решение принял Губернатор Нижегородской области.
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Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Советский и российский футболист, тренер.
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