Вызов в сборную стал для меня сюрпризом. На этот сезон у меня одна задача была - закрепиться в стартовом составе клуба. И я рад, что все получилось. Потому что всего полгода назад я играл в Олимп ФНЛ.

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от первого вызова в сборную России.

Спорт день за днем

Дмитрий Чистяков: «Полгода назад играл в ФНЛ, не думал о сборной»

Спорт день за днем

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