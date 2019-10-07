Футбол
Матч ТВДмитрий Чистяков: «Полгода назад играл в ФНЛ, не думал о сборной»
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от первого вызова в сборную России.
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Вызов в сборную стал для меня сюрпризом. На этот сезон у меня одна задача была - закрепиться в стартовом составе клуба. И я рад, что все получилось. Потому что всего полгода назад я играл в Олимп ФНЛ.
— Дмитрий Чистяков, российский футболистГазета.Ru 06:37
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Дмитрий Чистяков: Вызов в сборную стал сюрпризом, полгода назад я еще был в ФНЛ
Спорт день за днем08:23
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