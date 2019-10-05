Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что хорошо изучил «Оренбург» — соперника бело-голубых по матчу 12-го тура РПЛ.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

Гаджеты Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000 В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

Футбол Каррера, Бердыев и Кононов не входят в шорт-лист «Динамо» Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.

Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

Авто В Новосибирске разработают летающий автомобиль Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

Политика Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.

Политика Новак допустил строительство газопровода из Крыма в Европу Министр энергетики Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается.

Общество Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Названы восемь омолаживающих продуктов Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Политика WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

Наука Гравитационные волны попытаются поймать легкие частицы темной материи Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи, информирует сайт arXiv.org.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Авто В Китае представили новый лимузин для главы страны Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.