РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаДмитрий Хохлов покинул «Динамо»

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
После поражения от "Оренбурга" главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку, которую руководство клуба приняло. После поражения от "Оренбурга" со счетом 0:2 "Динамо" продлило свою неудачную серию и опустилось на 15-ю строчку в турнирной таблице.
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