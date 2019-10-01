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ТАСС СпортТАСС СпортДмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского «Динамо»

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Руководство московского футбольного клуба "Динамо" приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
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