Футбол

ODDS.ruODDS.ruДмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат». 43-летний специалист вроде уже дал согласия на такой возможный вариант развития своей карьеры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хохлов — кандидат на пост тренера «Сочи» в случае отставки Точилина

Чемпионат10:46

Лазареску уже в «Сочи». Следующий Хохлов?

Спорт-Экспресс10:55

Хохлов – кандидат на пост тренера «Сочи», если Точилина отправят в отставку

Sports.ru11:28

СМИ: Хохлов возглавит «Сочи», сменив Точилина

Sportbox.RU11:10

СМИ: В случае отставки Точилина претендентом на пост тренера «Сочи» станет Хохлов

RT на русском11:00

Бывший помощник Хохлова начал работать в «Сочи»

Metaratings11:00

Дмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина

ODDS.ru11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Lenta.ru 12:07
Армия и оружие

Асад предложил курдам вместе бороться против Турции

Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Телеканал 360° 04:22
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс 02:15
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 14:15
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Происшествия

В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
РИА Новости 02:27
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Здоровье

Растительный препарат может привести к заболеваниям печени

Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
МКБ-11 09:21
Шоу-бизнес

Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Происшествия

Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты 1»

МР7.ру 12:19
Кино

Обнаженный Алексей Чадов произвел фурор в новом фильме «Аванпост»

Популярный российский актер Алексей Чадов произвел фурор на зрителей фильма «Аванпост».
Актуальные Новости 10:06
Политика

Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России

Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.
Эхо Москвы 14:09
Шоу-бизнес

Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной

Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.
Bimru.ru 06:22
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на измены Плющенко с моделью из Петербурга

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикации СМИ о том, что у ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко, есть любовница.
Экономика сегодня 12:40
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

REGNUM 09:54
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Общество

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости 14:02
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Авто

Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek

Как стало известно, Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek, сборку которого организуют на предприятии в Нижнем Новгороде.
Газета DAILY 14:31
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Музыка

Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

URA.Ru вчера в 19:25
Политика

Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.
Известия 13:45
Авто

УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
ТАСС 13:22
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science 03:57
Футбол

Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:44
Общество

США отказали в визе участнице конкурса «Мисс Вселенная» с Украины

США отказались выдавать визу украинке Анастасии Субботе, которая выиграла отбор конкурса «Мисс Вселенная» на Украине («Мисс Украина Вселенная — 2019») и должна была поехать на финал в Атланту.
РБК 10:06
Кино

Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное