Футбол
ODDS.ruДмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина
Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат». 43-летний специалист вроде уже дал согласия на такой возможный вариант развития своей карьеры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие
Асад предложил курдам вместе бороться против Турции
Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Телеканал 360° 04:22
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс 02:15
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 14:15
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
РИА Новости 02:27
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Здоровье
Растительный препарат может привести к заболеваниям печени
Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
МКБ-11 09:21
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Кино
Обнаженный Алексей Чадов произвел фурор в новом фильме «Аванпост»
Популярный российский актер Алексей Чадов произвел фурор на зрителей фильма «Аванпост».
Актуальные Новости 10:06
Политика
Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России
Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.
Эхо Москвы 14:09
Шоу-бизнес
Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной
Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.
Bimru.ru 06:22
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на измены Плющенко с моделью из Петербурга
Продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикации СМИ о том, что у ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко, есть любовница.
Экономика сегодня 12:40
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Красная весна вчера в 16:27
Общество
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости 14:02
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Авто
Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek
Как стало известно, Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek, сборку которого организуют на предприятии в Нижнем Новгороде.
Газета DAILY 14:31
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Музыка
Бузова пообещала выступить на «Евровидении»
URA.Ru вчера в 19:25
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.
Известия 13:45
Авто
УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
ТАСС 13:22
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science 03:57
Футбол
Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы
Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:44
Общество
США отказали в визе участнице конкурса «Мисс Вселенная» с Украины
США отказались выдавать визу украинке Анастасии Субботе, которая выиграла отбор конкурса «Мисс Вселенная» на Украине («Мисс Украина Вселенная — 2019») и должна была поехать на финал в Атланту.
РБК 10:06
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv 11:58