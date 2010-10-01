Футбол

ODDS.ruODDS.ruДмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат». 43-летний специалист вроде уже дал согласия на такой возможный вариант развития своей карьеры.
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Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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