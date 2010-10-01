Футбол
ODDS.ruДмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина
Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат». 43-летний специалист вроде уже дал согласия на такой возможный вариант развития своей карьеры.
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СМИ: В случае отставки Точилина претендентом на пост тренера «Сочи» станет Хохлов
RT на русскомвчера в 11:00
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
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