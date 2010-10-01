Футбол
ODDS.ruДмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина
Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат». 43-летний специалист вроде уже дал согласия на такой возможный вариант развития своей карьеры.
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Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
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Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
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РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Общество
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Власти Карелии инициировали проверку в городе Сегежа, где зафиксирована массовая гибель птиц, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
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Мартинес сообщил о проблемах с составом Бельгии перед игрой с Россией
В составе сборной Бельгии существуют кадровые проблемы, заявил журналистам главный тренер команды Роберто Мартинес, передает корреспондент РБК.
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Владелец Anex Tour купит «Интурист»
В «Интуристе» подтвердили, что компанию купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
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В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
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Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Армия и оружие
Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы
Армия и оружие
В технополисе «Эра» представили первые разработки в микроэлектронике
Дизайн-центр военного инновационного технополиса "Эра", где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, представил первые итоги работ в сфере микроэлектроники, робототехники, программного обеспечения и биотехнических систем и технологий.
Политика
В Литве сообщили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца
В Литве сообщили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца.
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
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