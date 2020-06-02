В США целенаправленно запугивают журналистов, и МИА "Россия сегодня" повезло, что продюсер агентства Sputnik Николь Руссел, которую фактически расстреляли полицейские, осталась жива. Об этом заявил генеральный директор МИА, телеведущий Дмитрий Киселев.

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