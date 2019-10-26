Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости. Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

с чего всё началось

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Происшествия Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".

Авто Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Футбол «Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.

Общество «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Общество Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.

Футбол «Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта» Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.

Финансы Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).

Шоу-бизнес Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.

Музыка Хейли Болдуин снова лайкает фотки с Селеной Гомес Напомним, что Гомес выпустила два трека, оба из которых, по мнению поклонников, посвящены Джастину Биберу и расставанию с ним.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.

Общество Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.

Единоборства Павлович победил нокаутом Грина на турнире UFC Fight Night 162 Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.

Армия и оружие США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Общество Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет.

Финансы Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.

Авто Bollinger назвал цены на электрическую копию внедорожника Hummer Пилотный проект Bollinger из Мичигана, который занимается постройкой электрических внедорожников, назвал цены на модели B1 и B2.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Авто Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80 Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.