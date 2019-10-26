Политика
ИнтерфаксДмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости. Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.РИА Новости02:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Происшествия
Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии
Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Интерфакс 06:41
Авто
Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера
Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Автоновости дня вчера в 07:38
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Футбол
«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио
Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
Sport.ru 07:28
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Футбол
«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»
Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Происшествия
Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
News.ru вчера в 10:03
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Коммерсантъ 02:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru вчера в 07:57
Музыка
Хейли Болдуин снова лайкает фотки с Селеной Гомес
Напомним, что Гомес выпустила два трека, оба из которых, по мнению поклонников, посвящены Джастину Биберу и расставанию с ним.
Popcake 03:30
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Общество
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
Lenta.ru 06:58
Единоборства
Павлович победил нокаутом Грина на турнире UFC Fight Night 162
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.
REGNUM 07:38
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество
Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан
Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет.
РБК 07:51
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Москва 24 вчера в 06:43
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:20
Авто
Bollinger назвал цены на электрическую копию внедорожника Hummer
Пилотный проект Bollinger из Мичигана, который занимается постройкой электрических внедорожников, назвал цены на модели B1 и B2.
Тарантас Ньюс вчера в 09:37
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс 24 октября в 00:26
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54