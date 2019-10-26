Политика
ИнтерфаксДмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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с чего всё началось
Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости. Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.РИА Новости02:42
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану Тарасову.
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В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Общество
Норвежская авиакомпания опровергла сообщение о покупке SSJ-100
Норвежский лоукостер Norwegian Air Shuttle опроверг информацию о подписании соглашения о поставках самолётов Sukhoi Superjet 100.
Музыка
Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
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В США одобрили передачу Калининградской области Польше
Согласно плану, представленному американским Джеймстаунским фондом, в случае «российской агрессии на страны Прибалтики» поляки «пожертвовали бы собой» и вместе с американцами захватили бы Калининградскую область.
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Армия и оружие
Минобороны Турции: соглашение Путина и Эрдогана по Сирии выполняется
Договорённости по Сирии, достигнутые президентом России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в Сочи, выполняются в соответствии с намеченным планом.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Политика
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Футбол
Осорио станет полноправным игроком «Зенита»
Как сообщает «O Jogo», арендное соглашение между «Порту» и «Сине-бело-голубыми» включает опцию обязательной покупки игрока за сумму в € 7 млн, если Осорио сыграет минимум в пяти матчах.
Футбол
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
Общество
Захарова: вся система США оказывала давление на Бутину
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вся американская система работала над тем, чтобы сломать россиянку Марию Бутину.
Культура
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
Общество
Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам
Администрация Ростова-на-Дону прокомментировала запуск трамвая по закатанным в асфальт рельсам.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Футбол
Итальянское издание: «Миранчуки - близнецы, которые стоят целое состояние»
Журналисты издания Corriere dello Sport после матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» - «Локомотив» (2:1) опубликовали статью, посвященную российским хавбекам Алексею и Антону Миранчукам.
Транспорт
Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро
За рубежом, указывает он, уже есть опыт установки таких автоматов: в 2019 году власти Рима запустили пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро.