Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Sportbox.ru со ссылкой на слова игрока. Напомним, чемпионат России будет возобновлен 21 июня.

Дмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея

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