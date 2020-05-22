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МК-СпортМК-СпортДмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Sportbox.ru со ссылкой на слова игрока. Напомним, чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
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Дмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея

МК-Спорт04:26

Комбаров не уверен, что стоит возобновлять сезон РПЛ

Газета.Ru03:57
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