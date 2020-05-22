Коронавирус
МК-СпортДмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Sportbox.ru со ссылкой на слова игрока. Напомним, чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
Автоновости дня 01:05
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ 20 мая в 05:41
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса
По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
Кино
Продюсер «Аватара» сообщил о возобновлении съёмок в Новой Зеландии
Американский кинопродюсер Джон Ландау сообщил о том, что съёмочная команда возвращается к работе в Новой Зеландии после снятия в стране запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 04:26
Политика
В ДНР объяснили нежелание объединяться с ЛНР
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что объединение с Луганской народной республикой (ЛНР) нецелесообразно по ряду причин.
Lenta.ru вчера в 12:00
Финансы
Курс рубля снова снизился вслед за обвалом нефтяных котировок
Курс евро увеличился на 56 копеек и составил 78,26 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent упал на 5,66% — до 34,02 доллара за баррель.
News.ru 04:49
Политика
Трамп: США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.
Вести.Ru вчера в 13:25
Политика
Сенат США принял закон о запрете размещения акций китайских компаний
Сенат США принял закон, который может помешать некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США, если они не будут соблюдать американские нормативы и стандарты аудита, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 07:22
Происшествия
В Уфе возбудили дело по факту нарушений в юридическом институте МВД
Уфа, 22 мая 2020, 10:20 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в юридическом институте МВД РФ г. Уфы возбуждено в Башкирии.
REGNUM 03:20
Здоровье
Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков
Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
RuNews24.ru 03:12
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Общество
Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34