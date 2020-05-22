Коронавирус
МК-СпортДмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Sportbox.ru со ссылкой на слова игрока. Напомним, чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
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Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Российская газета 06:40
Общество
Беглов сообщил о росте заболеваемости пневмонией в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 09:39 — REGNUM В Петербурге продолжается рост заболеваемости пневмонией.
REGNUM 02:39
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса
По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 05:40
Религия
В Госдуме обозначили примерный срок открытия православных храмов
Источник в Русской православной церкви подтвердил, что рабочая группа при патриархе сейчас обсуждает сроки открытия храмов и формат их работы.
Росбалт 06:45
Здоровье
На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2
Краснодар, 21 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:01
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Обнародована география новых заражений в Пензенской области
Восемь человек заразились новой инфекцией в Кузнецке, 9 – в Бессоновском районе, 14 – в Заречном. В Пензе зафиксировано 32 заражения.
1pnz.ru 06:05
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
На вопрос журналиста, не поступали ли распоряжения о подстригании травы маникюрными ножницами, Винаков сказал, что в отношении инициаторов видео, сотрудников пожарно-спасательной части №57, начата служебная проверка.
Известия 04:55
Общество
В Москве работодателям дали право аннулировать пропуска сотрудников
Указ, благодаря которому работодатели с 21 мая смогут аннулировать цифровые пропуска сотрудников, чье присутствие не требуется в офисе, подписал московский мэр Сергей Собянин.
Комсомольская правда 06:57
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Армия и оружие
Истребители трех стран НАТО сопровождали российские бомбардировщики
Вести.Ru вчера в 10:20
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 03:55
Общество
В Steam началась «Весенняя уборка»
В Steam стартовала акция «Весенняя уборка», в рамках которой Valve предложит пользователям пройти игры, которые накопились у них в библиотеках.
Cyber.sports.ru 01:50
Общество
МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая
Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
Телеканал Санкт-Петербург 06:27
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 20 мая в 15:53
Общество
Сеул сообщил о новом исчезновении Ким Чен Ына
В Южной Кореи заявили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь исчез из публичного пространства.
Московский Комсомолец 05:42
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
Футбол
Кикнадзе назвал условия контракта Николича с «Локомотивом»
Сербский специалист Марко Николич подписал контракт с "Локомотивом" по схеме "2+2", сообщил генеральный директор московского футбольного клуба Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:42
Общество
Где в Самарской области нашли больных коронавирусом 20 мая
Региональный оперштаб по противодействию COVID-19 рассказал, где в Самарской области нашли новых пациентов с коронавирусом.
Терра 20 мая в 04:45