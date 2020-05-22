Коронавирус

МК-СпортМК-СпортДмитрий Комбаров: Не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея

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Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров поделился мнением о целесообразности возобновлении чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Sportbox.ru со ссылкой на слова игрока. Напомним, чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
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Защитник «Крыльев Советов» оценил целесообразность возобновления РПЛ

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