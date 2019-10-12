Футбол
MetaratingsДмитрий Комбаров дебютировал в кино
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда». Бывший полузащитник московских «Спартака» и «Динамо» сыграл в фильме роль милиционера. Премьера картины состоится в 2020 году на телеканале «Россия-1» в канун Дня Победы.
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В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
Армия и оружие
Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака на выходных и праздничных днях усилена боеготовность воинских частей.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
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Правило пяти секунд: что на самом деле происходит с едой после падения на пол
Не стоит слепо доверять «правилу пяти секунд».
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Додон подарил Путину обещанное вино
Путин прилетал в Кишинев в 2002 году в свой день рождения, поэтому Додон подарил ему несколько сотен раритетных бутылок.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
Кино
Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Футбол
СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех»
Сумму и сроки контракта источник Metaratings.ru не раскрыл, однако сообщил, что стороны договорились о долгосрочном соглашении, в рамках которого СКА может строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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В инстаграме Заворотнюк появились новые фото
На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
Общество
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Шоу-бизнес
Стаса Михайлова наказали за поддержку Заворотнюк
Российский певец Стас Михайлов заявил, что созданный в Instagram фанатами аккаунт в в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк оказался заблокирован из-за слишком большой активности пользователей.
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Футбол
Ларссон признался, что привыкает к новой позиции в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об адаптации в московской команде, сообщает fotbollskanalen.se.
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Экономика
Набиуллина назвала преимущества наличных денег
Банковские карты и наличные деньги не уйдут из использования несмотря на удобство современных финансовых технологий.
Политика
Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Армия и оружие
Зеленский отказался силой вытеснять националистов из Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается применять силу для вытеснения из Золотого Луганской области националистов, накануне прорвавшихся туда для препятствованию разведению сил в Донбассе.