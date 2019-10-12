32-летний футболист, ныне выступающий за самарские "Крылья Советов", сыграл в фильме "Перевод с немецкого". У Комбарова роль советского милиционера, а увидеть эту картину любители кино и футбола смогут в 2020 году на канале "Россия-1", сообщает KP.Ru.

Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера

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