Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график.

Дмитрий Комбаров считает, что нужно уплотнить график и доиграть РПЛ

Спорт день за днем

Футбол Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом Москва, 7 мая 2020, 12:27 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован с заражением коронавирусом. 382

Общество В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. 924

Общество В Москве вводят новый анализ на COVID-19 В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова. 6

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 563

Футбол Бывший агент Соболева рассказал о скандале с неполученными подъемными По словам Маньякова, зарплата Соболева после перехода из «Томи» в «Крылья Советов» выросла более, чем в три раза, а при подписании контракта сам игрок не поднимал вопрос о подъемных.

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 3,3K

Здоровье Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19 Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов ответил на вопрос о том, какие особенности можно выделить у новой коронавирусной инфекции. 1

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике. 4,9K

Общество Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс». 18

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 61

Общество Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны. 9

Армия и оружие ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера. 22

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,3K

Политика Путин обратился к австрийцам по местному телевидению Президент России Владимир Путин обратился с речью к народу Австрии. Он выступил на местном телевизионном канале ORF2. 17