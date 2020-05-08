Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днемДмитрий Комбаров считает, что нужно уплотнить график и доиграть РПЛ

Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Комбаров: Ничего страшного не случится, даже если играть три матча в неделю

Нева Спорт15:14

Комбаров: надо доиграть сезон РПЛ

Газета.Ru14:26

Дмитрий Комбаров считает, что нужно уплотнить график и доиграть РПЛ

Спорт день за днем14:10

Дмитрий Комбаров: надо доиграть сезон. Ничего страшного, даже если будет 3 матча в неделю

Чемпионат13:57

Д. Комбаров: «Чемпионат нужно доиграть. Ничего страшного не случится, даже если будем проводить 3 матча в неделю»

Sport24.ru13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Популярная механика 14:17
Футбол

Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом

Москва, 7 мая 2020, 12:27 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован с заражением коронавирусом.
REGNUM вчера в 05:27
382
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
924
Общество

В Москве вводят новый анализ на COVID-19

В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
6
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
563
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
2,8K
Космос

Опубликован самый детальный снимок поверхности астероида Рюгу

Ин-спейс.ру вчера в 14:00
1
Общество

Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали

Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
54
Футбол

Бывший агент Соболева рассказал о скандале с неполученными подъемными

По словам Маньякова, зарплата Соболева после перехода из «Томи» в «Крылья Советов» выросла более, чем в три раза, а при подписании контракта сам игрок не поднимал вопрос о подъемных.
Спорт день за днем 13:38
Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
5
Шоу-бизнес

Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина

Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
3
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
3,3K
Музыка

В Росгвардии исполнили гимн Победы на девяти языках — видео

Life.ru 14:20
Здоровье

Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19

Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов ответил на вопрос о том, какие особенности можно выделить у новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:00
1
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
14
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
99
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
4,9K
Общество

Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс».
Smolnarod.ru 09:25
18
Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
61
Общество

Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
9
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:56
22
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:41
3,1K
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
1,3K
Политика

Путин обратился к австрийцам по местному телевидению

Президент России Владимир Путин обратился с речью к народу Австрии. Он выступил на местном телевизионном канале ORF2.
ToDay News Ufa 12:15
17
Общество

В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери

В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
Lenta.ru 07:08
2
Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
106
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
189
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
225
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
228
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 1000

В Москве за сутки скончались еще 54 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе.
РБК 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Комбаров
Российский футболист
Российский футболист, защитник и полузащитник самарских «Крыльев Советов». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное