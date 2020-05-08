Коронавирус
Спорт день за днемДмитрий Комбаров считает, что нужно уплотнить график и доиграть РПЛ
Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график.
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Наука
Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Популярная механика 14:17
Футбол
Леонид Федун госпитализирован в связи с коронавирусом
Москва, 7 мая 2020, 12:27 — REGNUM Владелец московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун госпитализирован с заражением коронавирусом.
REGNUM вчера в 05:27
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Общество
В Москве вводят новый анализ на COVID-19
В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Космос
Опубликован самый детальный снимок поверхности астероида Рюгу
Ин-спейс.ру вчера в 14:00
Общество
Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
Футбол
Бывший агент Соболева рассказал о скандале с неполученными подъемными
По словам Маньякова, зарплата Соболева после перехода из «Томи» в «Крылья Советов» выросла более, чем в три раза, а при подписании контракта сам игрок не поднимал вопрос о подъемных.
Спорт день за днем 13:38
Общество
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Здоровье
Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов ответил на вопрос о том, какие особенности можно выделить у новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
Общество
Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс».
Smolnarod.ru 09:25
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Общество
Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:56
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:41
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Политика
Путин обратился к австрийцам по местному телевидению
Президент России Владимир Путин обратился с речью к народу Австрии. Он выступил на местном телевизионном канале ORF2.
ToDay News Ufa 12:15
Общество
В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери
В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров.
Lenta.ru 07:08
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 1000
В Москве за сутки скончались еще 54 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе.
РБК 15:10