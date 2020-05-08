Если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит? Надо доиграть, максимально уплотнив график. Ничего страшного не случится, даже если будем играть три матча в неделю.

Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график.

Дмитрий Комбаров считает, что нужно уплотнить график и доиграть РПЛ

Спорт день за днем

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