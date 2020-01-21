Политика

Pravda.RuPravda.RuДмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак. Он был назначен в мае 2018 года и курировал промышленность, энергетику и розничную торговлю.
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с чего всё началось

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.
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Челси — Арсенал 1:0 (2-й тайм)

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Мишустин назвал цели нового правительства

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Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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В разработке находится ещё один сериал по вселенной Warhammer 40 000

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Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве

В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
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