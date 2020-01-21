РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга. Сразу после назначения вице-премьером в мае 2018 года Козак столкнулся с бензиновым кризисом в стране.

с чего всё началось

Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК. Эту информацию подтвердили изданию несколько источников в правительстве и бизнесе.

Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ

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