Политика

АлтапрессАлтапрессМединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ

Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК. Эту информацию подтвердили изданию несколько источников в правительстве и бизнесе.
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с чего всё началось

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга. Сразу после назначения вице-премьером в мае 2018 года Козак столкнулся с бензиновым кризисом в стране.
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