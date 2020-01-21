Политика

Pravda.RuPravda.RuДмитрий Козак покинет правительство

О кадровых перестановках сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к правительству. Также они утверждают, что полномочия Козака в новом правительстве могут перейти к министру энергетики Александру Новаку.
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с чего всё началось

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.
РБК08:00

Подробнее о событии

Козаку тоже не нашли места в правительстве Мишустина

Национальная служба новостей10:28

РБК: Козак покинет правительство

Газета.Ru10:27

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

РБК08:00

Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство

Lenta.ru09:29

Козак не войдёт в новый кабинет министров Мишустина

News.ru08:38

СМИ узнали о будущем Козака и Скворцовой

Московский Комсомолец08:17

Козак из правительства уйдет в администрацию президента — СМИ

REGNUM10:15
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:43, Ашберн
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия 22:27
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК 22:01
Политика

Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль

Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил знакомый Мединского.
РБК 13:59
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM 23:05
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru 09:24
Общество

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК 18:50
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

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Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.
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Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru 05:15
Армия и оружие

На Украине создали первый разведывательный беспилотник

На Украине создали первый беспилотный летательный аппарат, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Укроборонпром».
Аргументы и Факты 22:03
Политика

Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Известия 16:06
Энергетика

Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт вчера в 14:32
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Составлен список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
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«Ъ» узнал об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
РИА Новости 21:54
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Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле.
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Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до девяти

ТАСС 21:32
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В России создают вакцину от коронавируса из Китая

Пока эксперты точно не знают, как новый вирус может повлиять на россиян, но в случае его распространения по стране и высоком проценте летальных исходов, вакцина должна быть готова своевременно.
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Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ

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Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

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Панарин пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы.
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FISU гордится назначением Матыцина на пост министра спорта РФ

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На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

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Футболист Александр Кокорин в своем первом матче за петербургский "Зенит" сделал хет-трик.
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Главком ВМФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей.
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