Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.

с чего всё началось

О кадровых перестановках сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к правительству. Также они утверждают, что полномочия Козака в новом правительстве могут перейти к министру энергетики Александру Новаку.

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