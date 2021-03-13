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Lenta.ru
Lenta.ru

Бензину предрекли дальнейшее подорожание

Издание отмечает, что, исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7 процентов (2 процента — за счет повышения акциза и 5 процентов — прогнозная инфляция).В источнике
Lenta.ru
Общественная служба новостей
Pravda.Ru
Вечерняя Москва
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Gorod48
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С чего всё началось

Топливная дилемма: цена на бензин может вырасти на 4-7% к концу года

Исторические высоты Биржевая цена автомобильного бензина Аи-92 днем 12 марта выросла до 55,75 тыс. рублей за т, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
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