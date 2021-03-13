Издание отмечает, что, исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7 процентов (2 процента — за счет повышения акциза и 5 процентов — прогнозная инфляция).

С чего всё началось Топливная дилемма: цена на бензин может вырасти на 4-7% к концу года Исторические высоты Биржевая цена автомобильного бензина Аи-92 днем 12 марта выросла до 55,75 тыс. рублей за т, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Известия вчера в 12:43