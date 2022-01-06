Lenta.ruДмитрий Козак заявил, что Россия, ФРГ и Франция договорились о дальнейших контактахПереговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политическими советниками по "нормандскому формату" из Германии и Франции завершились в четверг, передает корреспондент ТАСС.ТАССПредставители России, Франции и ФРГ договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Киева.Lenta.ruВ четверг Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.РИА НовостиТогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаТВ ЦентрSmotrim.ruРЕН ТВНТВПрофильЦентральная Служба НовостейЦарьградИзвестияLife.ruRT на русскомГазета.RuФАНПодробнее о событииПереговоры Козака с политсоветниками ФРГ и Франции по «нормандскому формату» завершилисьТАСС11:22Дмитрий Козак заявил, что Россия, ФРГ и Франция договорились о дальнейших контактахLenta.ru11:58Козак: Россия, Германия и Франция договорились о новых контактах, в том числе с участием КиеваLife.ru11:30Козак: советники лидеров Франции и ФРГ подтвердили приверженность Минским соглашениямRT на русском11:27Козак заявил о приверженности Берлина и Парижа минским договоренностямВзгляд.ру13:11Козак заявил о приверженности правительства ФРГ и властей Франции Минским соглашениямТК Звезда11:20Замглавы АП Козак: «нормандская четверка» не обсуждает создание параллельных форматовРИА Новости11:43Показать ещёОценить104Поделиться