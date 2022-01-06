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Дмитрий Козак заявил, что Россия, ФРГ и Франция договорились о дальнейших контактах

Переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политическими советниками по "нормандскому формату" из Германии и Франции завершились в четверг, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС
Представители России, Франции и ФРГ договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Киева.
Lenta.ru
В четверг Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
РИА Новости
Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
РИА Новости

Подробнее о событии

Переговоры Козака с политсоветниками ФРГ и Франции по «нормандскому формату» завершились
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Дмитрий Козак заявил, что Россия, ФРГ и Франция договорились о дальнейших контактах
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Козак: Россия, Германия и Франция договорились о новых контактах, в том числе с участием Киева
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