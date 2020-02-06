Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".

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Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

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Здоровье Рошаль призвал не бояться коронавируса Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия.

Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Технологии Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.

Политика Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

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Политика США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.

Авто Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.