Политика
РИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
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Наука
Дефекты катода улучшили производительность батареи
Химики из США выяснили, что увеличение количества структурных дефектов в материале катода может улучшить производительность источника тока.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Гаджеты
IOS 13.4 превратит iPhone и Apple Watch в ключи от машины
В выпущенной накануне первой бета-версии операционной системы iOS 13.4 обнаружен новый API - CarKey.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Культура
На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Общество
ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок против РФ
Минобороны подтвердило информацию. Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла свадьбу
В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Анастасия Волочкова призналась, что 20 октября ее свадьба не состоится.
Здоровье
Рошаль призвал не бояться коронавируса
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20
Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Общество
Первый канал обвинил Трампа в эпидемии коронавируса
Ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов обвинил президента США Доналда Трампа в эпидемии китайского коронавируса.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
В России создали бесступенчатую и очень экономную трансмиссию. Она способна сберечь до 30% топлива.
Происшествия
Житель Кузбасса сжег своих детей, чтобы не платить алименты
Как выяснили следствие и суд, мужчина решил убить двух малолетних детей, не желая признавать отцовство и платить алименты.
Экономика
Квартальная выручка Twitter впервые в истории превысила $1 млрд
Выручка Twitter за последние три месяца 2019 года составила $1,01 млрд (.pdf) — это самый успешный результат за всю 14-летнюю историю компании.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Авто
Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод
Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Футбол
Месси поссорился с Тер Штегеном во время тренировки
32-летний аргентинский нападающий во время тренировки повздорил с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, однако конфликт был быстро улажен, что в любом случае указывает на кризис внутри «блауграны».