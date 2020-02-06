Политика
РИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
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Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Ранее в конце января Месси ругался с защитником Жераром Пике.
Политика
Симонов рассказал, как закончится игра Лукашенко с Россией
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Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
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В пяти городах Саратовской области все школы закрыли на карантин, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Минобразования.
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Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией
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Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
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Речь пингвинов соответствует законам естественных языков
Ученые проанализировали аудиозаписи речи африканских пингвинов и пришли к выводу, что их речь подчиняется лингвистическим законам естественных языков: законам Зипфа и Менцерата.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Армия и оружие
Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля
Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Футбол
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.
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Петросян раскрыл размер своей пенсии
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Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
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Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
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Общество
У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии
Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».