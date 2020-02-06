Политика

РИА НовостиРИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать111

Подробнее о событии

С удобрениями, на лыжах, с Решетниковым. Лучшие кадры из Instagram врио губернатора Дмитрия Махонина

Новости Перми 59.ru13:46

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

РИА Новости11:15

Биография Дмитрия Махонина: что известно о новом врио губернатора Пермского края

КП - Пермь12:39

Эксперты: Махонину на новом посту предстоит завершить инвестпроекты к 300-летию Перми

ТАСС14:14

Путин назначил чиновника ФАС врио губернатора Пермского края

Новая газета11:31

«У Махонина и Решетникова много общего кроме возраста»

Новый компаньон13:08

Вот это нежданчик: пермяки обсуждают нового руководителя региона

Pro Город Пермь11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» не начинал переговоров с футболистом Чорлукой о новом контракте

ТАСС Спорт 13:42
Футбол

Месси на тренировке повздорил с тер Стегеном

Ранее в конце января Месси ругался с защитником Жераром Пике.
ProstoProSport 14:15
Политика

Симонов рассказал, как закончится игра Лукашенко с Россией

Очередная попытка президента Белоруссии надавить на Россию в вопросе цен на нефть закончится, как всегда, громко распиаренной поставкой небольших объемов энергоносителей, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом.
Украина.ру 08:34
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:42
Шоу-бизнес

Дочь Успенской тайно покинула Россию

Московский Комсомолец 14:25
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Здоровье

Саратовские школы закрыли на карантин

В пяти городах Саратовской области все школы закрыли на карантин, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Минобразования.
Телеканал 360° 04:38
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 04 февраля в 09:05
Космос

Обнаружена гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет

Газета Кемерова 12:47
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
Наука

Речь пингвинов соответствует законам естественных языков

Ученые проанализировали аудиозаписи речи африканских пингвинов и пришли к выводу, что их речь подчиняется лингвистическим законам естественных языков: законам Зипфа и Менцерата.
iReactor 12:11
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском 04:11
Армия и оружие

Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Вести.Ru вчера в 09:04
Футбол

Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем.
Спорт БИЗНЕС Online 09:39
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru вчера в 10:01
Здоровье

Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ

Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.
Бел.Ру 04 февраля в 03:59
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 10:44
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня вчера в 05:38
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

RT на русском 10:30
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета 12:30
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
Отставки губернаторовБольше новостей по теме
Главное