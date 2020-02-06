Политика
РИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
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Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Пермского края
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