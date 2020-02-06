Политика

РИА НовостиРИА НовостиДмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля. Кадры встречи президента с новым главой региона показал телеканал "Россия 24".
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Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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