Политика
РБКМедведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
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с чего всё началось
Выполнить обещания Медведев считает, что "Единая Россия", получив по итогам единого дня голосования поддержку большинства жителей страны, должна проявить характер, выполнив свои обещания.ТАССвчера в 14:44
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Происшествия
В «Шереметьево» самолет прервал взлет из-за задымления двигателя
BFM.ru вчера в 13:16
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм вчера в 20:52
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Фигурное катание
Загитова показала идеальную готовность на контрольных прокатах
Фанаты фигуристки устроили флешмоб после выступления спортсменки Фигуристка Алина Загитова показала идеальную готовность на контрольных прокатах, сообщает "РИА Спорт".
АиФ Удмуртия вчера в 21:59
Здоровье
Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей
Lenta.ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина увлеклась уходом за огородом
Bimru.ru вчера в 15:23
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости 07 сентября в 12:14
Происшествия
Сверхлегкий самолет потерпел крушение в Финляндии
В Финляндии рухнул сверхлегкий самолет. Об этом в воскресенье, 8 сентября, передает издание "Илталехти".
РЕН ТВ вчера в 14:56
Политика
Первые итоги выборов: победа глав регионов, Москва — без экзитполов, ЛДПР лидирует в Хабаровском крае
Первые результаты На выборах глав регионов пока лидируют действующие губернаторы или же исполняющие обязанности, назначенные президентом Владимиром Путиным.
Forbes вчера в 13:18
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил «Джокер»
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился главной награды — «Золотого льва святого Марка» — на Венецианском кинофестивале, сообщает международное жюри фестиваля.
Югополис вчера в 00:24
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело вчера в 10:20
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия
«Единая Россия» побеждает на довыборах в горсовет Новосибирска
Павел Чернышев, баллотировавшийся от «ЕР», набирает 27,24% голосов на довыборах в горсовет Новосибирска по округу №12, сообщил горизбирком по результатам обработки 66,67% протоколов.
Тайга.инфо вчера в 14:38
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин вынужден вручную руководить ситуацией в Иркутской области, пострадавшей от паводка.
РЕН ТВ вчера в 10:51
Здоровье
Диетологи рассказали, кому нельзя есть мясо
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe вчера в 15:27
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru вчера в 11:25
Авто
Продажи Chevrolet Niva сократились на 46%
Коммерсантъ Самара 06 сентября в 10:05
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru вчера в 06:22
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57