с чего всё началось

Особое внимание уделили санкционной политике, которая проводится рядом западных государств в отношении как России, так и Кубы. На пресс-конференции по итогам переговоров Дмитрий Медведев отметил, что в последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Гаваны со стороны Вашингтона.

Дмитрий Медведев находится с официальным визитом на Кубе

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