Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

с чего всё началось

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