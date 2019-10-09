Политика

Областная газетаОбластная газетаДмитрий Медведев назначил нового главу Росгидромета

Глава Правительства России Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Гидрометеорологической службы России Игоря Шумакова. Ранее он занимал пост замглавы Росгидромета.
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Медведев назначил Шумакова главой Росгидромета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
ТАСС08:14

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Медведев назначил нового руководителя Росгидромета

Коммерсантъ08:27

Медведев назначил нового главу Росгидромета

Интерфакс08:27

Медведев назначил нового главу Росгидромета

РБК08:02

Медведев назначил Шумакова главой Росгидромета

ТАСС08:14

Медведев назначил Игоря Шумакова главой Росгидромета

РИА Новости08:10

Медведев назначил нового главу Росгидромета

Известия08:16

Назначен новый глава Росгидромета

RT на русском08:02
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Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

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Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии

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Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

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Российская газета 05:38
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Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
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Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

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Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Армия и оружие

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Армия и оружие

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Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
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РБК вчера в 17:02
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Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

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Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика

Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ

Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
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Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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Митяй из сериала «Сваты» объявил об уходе из проекта

iReactor 11:01
Политика

Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
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Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
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Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

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Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
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Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае

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В Саратове пропала без вести 9-летняя девочка

В Саратове разыскивается пропавшая без вести 9-летняя Елизавета Киселева. Об этом сообщает поисковая группа «Лиза Алерт».
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