Политика
Областная газетаДмитрий Медведев назначил нового главу Росгидромета
Глава Правительства России Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Гидрометеорологической службы России Игоря Шумакова. Ранее он занимал пост замглавы Росгидромета.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.ТАСС08:14
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Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
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Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
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Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева зарабатывают миллионы на рекламе
Как сообщает издание «КП», безупречная репутация делает Павла Волю и Ляйсан Утяшеву идеальными кандидатами для рекламных компаний.
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Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
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«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Армия и оружие
Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию в Сирии
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.
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Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
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Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Авто
Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
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Шоу-бизнес
Сестры Кардашьян привезли в Армению детей
Звезда реалити-шоу "Жизнь семейства Кардашьян" приехала в Армению вместе с детьми и старшей сестрой Кортни на Всемирный конгресс по информационным технологиям - и заодно крестила своих детей в главном храме Армянской апостольской церкви.
Газета.Ru 12:21
Гаджеты
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ТАСС вчера в 11:09
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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Шоу-бизнес
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Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
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Woman.ru 07:29
Недвижимость
Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России
В третьем квартале 2019 года повышение цен на съемные "однушки" коснулось 48 городов из 69, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир".
Российская газета 03:28
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
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Общество
Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
РБК 12:18
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
RT на русском 10:19