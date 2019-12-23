Медведев заявил журналистам, что если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось. В пятницу Москва и Киев договорились заключить пятилетний контракт на транзит газа в Европу.

Дмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

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