Политика
Говорит МоскваДмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Медведев заявил журналистам, что если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось. В пятницу Москва и Киев договорились заключить пятилетний контракт на транзит газа в Европу.
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Политика
Украина обратилась в ООН из-за запуска поездов в Крым
Временный поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором рассказывается о запуске поездов через Крымский мост.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Общество
Минздрав подготовил законопроект о едином регистре доноров
Минздрав России подготовил законопроект о создании регистра доноров и реципиентов органов и регулировании механизма пересадки.
Происшествия
На Сахалине оштрафовали и отпустили японских браконьеров
В Сахалинской области капитанов пяти задержанных японских судов признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Энергетика
Росстат сообщил о минимальном росте цен на бензин за 11 лет
За 2019 год бензин подорожал на 1,9%, а дизельное топливо на 2,4%. В Росстате подтвердили, что рост потребительских цен в 2019 году был минимальным с 2008 года, а дизельного топлива с 2009 года.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Армия и оружие
СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией
Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Политика
Путин откроет железнодорожное движение на Крымском мосту
23 декабря состоится открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. В мероприятиях примет участие Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом
Происшествия
Полицейских арестовали в Бурятии за убийство девушек 17 лет назад
В августе 2002 года в местности «Клюквенная падь» Кабанского района были найдены тела девушек 17 и 18 лет, которые получили травмы головы.
Общество
«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Хоккей
«Тампа» разгромила «Флориду», Кучеров набрал 500 очков в НХЛ
Российский нападающий записал на свой счет гол и два ассиста. Первая результативная передача стала для Кучерова 500-м очком в НХЛ.
Наука
Археологи узнали о жизни кадет в XVIII веке: что удалось найти во время реставрации Первого кадетского корпуса
Шоу-бизнес
Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки
Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Гаджеты
В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС
В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной операционной системой "Аврора".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
Политика
Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции
Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
Политика
Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум
Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Политика
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Гаджеты
Apple отключила для России чип в iPhone 11, используемый в AirDrop
Американская компания Apple отключила для России встроенный в новый iPhone 11 чип U1, сообщают "Известия".
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.