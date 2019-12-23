Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваДмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Медведев заявил журналистам, что если бы Украина предложила слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось. В пятницу Москва и Киев договорились заключить пятилетний контракт на транзит газа в Европу.
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Медведев прокомментировал тариф на транзит газа через Украину

РИА Новостивчера в 11:35

Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

РБКвчера в 11:40

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Российская газетавчера в 11:55

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

RT на русскомвчера в 13:07

Медведев назвал тариф на транзит газа через Украину «гуманным»

Московский Комсомолецвчера в 12:01

Медведев назвал «очень гуманным» тариф на транзит газа через Украину

News.ruвчера в 11:57

Дмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

Говорит Москвавчера в 12:44
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Политика

Украина обратилась в ООН из-за запуска поездов в Крым

Временный поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором рассказывается о запуске поездов через Крымский мост.
Московский Комсомолец 00:00
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Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
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Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
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Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

РИА Новости вчера в 16:48
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

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РИА Новости вчера в 22:56
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СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Общество

Минздрав подготовил законопроект о едином регистре доноров

Минздрав России подготовил законопроект о создании регистра доноров и реципиентов органов и регулировании механизма пересадки.
Коммерсантъ вчера в 11:34
Происшествия

На Сахалине оштрафовали и отпустили японских браконьеров

В Сахалинской области капитанов пяти задержанных японских судов признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Вести.Ru вчера в 23:28
Энергетика

Росстат сообщил о минимальном росте цен на бензин за 11 лет

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РБК вчера в 23:14
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Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Армия и оружие

СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией

Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Avia.pro вчера в 22:31
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Известия вчера в 23:54
Политика

Путин откроет железнодорожное движение на Крымском мосту

23 декабря состоится открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. В мероприятиях примет участие Владимир Путин.
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Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом

Газета.Ru вчера в 04:01
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Полицейских арестовали в Бурятии за убийство девушек 17 лет назад

В августе 2002 года в местности «Клюквенная падь» Кабанского района были найдены тела девушек 17 и 18 лет, которые получили травмы головы.
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
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Российский нападающий записал на свой счет гол и два ассиста. Первая результативная передача стала для Кучерова 500-м очком в НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:34
Наука

Археологи узнали о жизни кадет в XVIII веке: что удалось найти во время реставрации Первого кадетского корпуса

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Шоу-бизнес

Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки

Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
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В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС

В РЖД перейдут на смартфоны с отечественной операционной системой "Аврора".
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"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
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США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
News.ru вчера в 02:30
Политика

Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции

Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
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Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум

Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
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Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

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Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью

Участники церковно-народного сбора в Черногории в связи с законом о религиозных объединениях потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
РИА Новости 21 декабря в 07:52
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Apple отключила для России чип в iPhone 11, используемый в AirDrop

Американская компания Apple отключила для России встроенный в новый iPhone 11 чип U1, сообщают "Известия".
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Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 13:58
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