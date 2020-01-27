Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал об основных задачах партии. Зампредседателя Совета безопасности, глава российской политической силы «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии подчеркнул, что ее задача — бороться за лидерство в политике.

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Биатлон Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.

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