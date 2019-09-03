Экономика

Дума ТВДума ТВДмитрий Медведев назвал направления развития рынка жилья в России

Дмитрий Медведев определил направления для дальнейшего развития рынка жилья. Как сообщает ИА REGNUM, премьер-министр отметил, что ситуация в отрасли сейчас непростая, но есть тенденция к выравниванию и нужно сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья.
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Медведев призвал не ограничиваться программой расселения аварийного жилья

Коммерсантъвчера в 13:58

Новые метры

Российская газетавчера в 09:32

Медведев определил три направления развития рынка жилья

REGNUMвчера в 08:30

Медведев рассказал о недовольстве россиян ипотечными ставками

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Медведев призвал развивать рынок долгосрочной аренды жилья

РИА Новостивчера в 08:23

Медведев: правительство должно сконцентрироваться на развитии рынка жилья

ТАССвчера в 08:19

Ситуация на рынке жилья имеет тенденцию к выравниванию - Медведев

Интерфаксвчера в 08:15
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

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Российская газета 02 сентября в 18:48
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Газета.Ru вчера в 08:17
Армия и оружие

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Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru 02 сентября в 07:51
Политика

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REGNUM вчера в 14:26
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Sportbox.RU вчера в 10:10
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Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Политика

Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»

Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54
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Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 15:32
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда вчера в 00:40
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Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
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Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову

Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
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В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
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В США отмечен спад промышленной активности впервые с 2016 года

Индекс деловой активности в американской промышленности ISM Manufacturing впервые за 3 года опустился ниже уровня 50%, что означает спад в секторе.
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Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК вчера в 11:28
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Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета

РБК вчера в 19:25
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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Собака месяц охраняла погибшего в Мурманской области петербуржца

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Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
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В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».
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Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля

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Ученые перечислили продукты питания для женщин после сорока

Ученые рассказали о продуктах питания, которые должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.
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Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
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Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

Более 500 автомобилей Aurus планируется продать в 2021 году, рассказал в интервью газете "Ведомости" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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РИА Новости вчера в 23:04
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