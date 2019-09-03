Экономика
Дума ТВДмитрий Медведев назвал направления развития рынка жилья в России
Дмитрий Медведев определил направления для дальнейшего развития рынка жилья. Как сообщает ИА REGNUM, премьер-министр отметил, что ситуация в отрасли сейчас непростая, но есть тенденция к выравниванию и нужно сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Армия и оружие
США заполонят Тихий океан пусковыми установками THAAD
Lenta.ru вчера в 17:14
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru 02 сентября в 07:51
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Sportbox.RU вчера в 10:10
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Политика
Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»
Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Происшествия
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 15:32
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда вчера в 00:40
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат вчера в 09:15
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Экономика
В США отмечен спад промышленной активности впервые с 2016 года
Индекс деловой активности в американской промышленности ISM Manufacturing впервые за 3 года опустился ниже уровня 50%, что означает спад в секторе.
Вести.Финанс вчера в 11:33
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК вчера в 11:28
Политика
Путин прибыл на ВЭФ во Владивосток
Вести.Ru вчера в 11:45
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Происшествия
Собака месяц охраняла погибшего в Мурманской области петербуржца
Аргументы и Факты - Мурманск вчера в 05:50
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Футбол
Оуэн жалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл»
В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс вчера в 12:34
Происшествия
Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля
Lenta.ru вчера в 06:04
Здоровье
Ученые перечислили продукты питания для женщин после сорока
Ученые рассказали о продуктах питания, которые должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.
Дни24 вчера в 02:40
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Авто
Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus
Более 500 автомобилей Aurus планируется продать в 2021 году, рассказал в интервью газете "Ведомости" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04