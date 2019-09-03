Дмитрий Медведев определил направления для дальнейшего развития рынка жилья. Как сообщает ИА REGNUM, премьер-министр отметил, что ситуация в отрасли сейчас непростая, но есть тенденция к выравниванию и нужно сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья.

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Политика В России готовы изменить правила выборов в Госдуму Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.

Футбол Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.

Политика Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ» Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».

Происшествия Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Здоровье В России выросла продолжительность жизни Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.

Футбол Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.

Авто В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4 В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.

Экономика В США отмечен спад промышленной активности впервые с 2016 года Индекс деловой активности в американской промышленности ISM Manufacturing впервые за 3 года опустился ниже уровня 50%, что означает спад в секторе.

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Происшествия Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Общество Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».

Футбол Оуэн жалеет о переходе из «Реала» в «Ньюкасл» В 2009 году футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в 2013 году завершил карьеру в «Стоук Сити».

Здоровье Ученые перечислили продукты питания для женщин после сорока Ученые рассказали о продуктах питания, которые должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Авто Мантуров рассказал о планах продажи автомобилей Aurus Более 500 автомобилей Aurus планируется продать в 2021 году, рассказал в интервью газете "Ведомости" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.