Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиДмитрий Медведев назвал службу занятости в РФ «слабой стороной»

Дмитрий Медведев охарактеризовал российскую службу занятости, отметив её как «слабую сторону». Следует задуматься над эффективностью данной структуры, заявил глава партии «Единая Россия».
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Медведев: «Нынешнему кризису пока что не видно конца»

Московский Комсомолец07:20

Медведев не увидел конца кризису в России

Lenta.ru07:49

Медведев: нынешнему кризису пока не видно конца

RT на русском07:34

Медведев заявил, что завершения нынешнего кризиса «пока не видно»

Комсомольская правда07:28

Медведев назвал провалом работу службы занятости во время эпидемии

РБК11:07

Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

ТАСС06:59

Медведев назвал службу занятости в России «слабой стороной»

РИА Новости06:59
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Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
46
Политика

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
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Общество

Евгений Куйвашев рассказал, почему не закрыл «Красное и белое»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объяснил, почему сеть "Красное и белое" не была закрыта во время ограничительных мер по противодействию пандемии COVID-19 .
Уралинформбюро 10:27
4
Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
645
Общество

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Жителям Москвы разрешат прогулки только после того, как начнет снижаться количество смертей от коронавируса.
Известия 11:17
154
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Политика

Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Наука

Через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы

Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных планшетах писать возникающие буквы.
News.ru 17 мая в 10:20
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Гаджеты

Xiaomi назвала смартфоны, которые получат MIUI 12 в России

Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии своей прошивки MIUI 12 и раскрыла список моделей смартфонов, которые ее получат уже в этом году.
Российская газета 10:55
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Кино

Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода

Kinonews.ru 06:38
Армия и оружие

Индия отказалась приобретать американские истребители F-21

Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Политическая Экспертиза 06:24
8
Политика

В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия

Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50
5
Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
6
Общество

Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек

По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
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Технологии

Состоялась конференция Microsoft Build 2020

В этом году конференция разработчиков Microsoft Build 2020 состоялась в онлайн формате.
Российская газета 11:00
Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина.
Российская газета 08:07
25
Музыка

Определена лучшая песня в истории «Евровидения»

Live24 вчера в 10:29
13
Кино

На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»

На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
4
Происшествия

Названа причина взрыва в радиологическом центре в Обнинске

Причиной произошедшего взрыва в Калужской области стала воспламеняющаяся жидкость, с которой работал сотрудник «Обнинской химико-фармацевтической компании».
Известия 09:59
22
Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
84
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1,2K
Энергетика

Цены на нефть побили месячный рекорд

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 17 мая в 18:19
373
Общество

Путин похвалил работу портала госуслуг

Президент Владимир Путин похвалил портал госуслуг, отметив, что его работа стала особенно востребованной после введения выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.
Взгляд.ру 10:27
2
Экономика

Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД

Вопрос продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) еще на один год, до 1 января 2022 года, рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в министерстве.
РБК 11:29
6
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Хоккей

Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор»

Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор», информирует официальный телеграм-канал челябинского клуба.
Чемпионат 11:19
Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Общество

В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
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