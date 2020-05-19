Политика
Актуальные НовостиДмитрий Медведев назвал службу занятости в РФ «слабой стороной»
Дмитрий Медведев охарактеризовал российскую службу занятости, отметив её как «слабую сторону». Следует задуматься над эффективностью данной структуры, заявил глава партии «Единая Россия».
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Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, почему не закрыл «Красное и белое»
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объяснил, почему сеть "Красное и белое" не была закрыта во время ограничительных мер по противодействию пандемии COVID-19 .
Уралинформбюро 10:27
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве
Жителям Москвы разрешат прогулки только после того, как начнет снижаться количество смертей от коронавируса.
Известия 11:17
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Наука
Через электростимуляцию мозга слепых людей научили «видеть» буквы
Во время электростимуляции участников эксперимента просили пальцами на сенсорных планшетах писать возникающие буквы.
News.ru 17 мая в 10:20
Гаджеты
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат MIUI 12 в России
Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии своей прошивки MIUI 12 и раскрыла список моделей смартфонов, которые ее получат уже в этом году.
Российская газета 10:55
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 06:38
Армия и оружие
Индия отказалась приобретать американские истребители F-21
Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Политическая Экспертиза 06:24
Политика
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Общество
Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек
По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
Технологии
Состоялась конференция Microsoft Build 2020
В этом году конференция разработчиков Microsoft Build 2020 состоялась в онлайн формате.
Российская газета 11:00
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина.
Российская газета 08:07
Музыка
Определена лучшая песня в истории «Евровидения»
Live24 вчера в 10:29
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
Происшествия
Названа причина взрыва в радиологическом центре в Обнинске
Причиной произошедшего взрыва в Калужской области стала воспламеняющаяся жидкость, с которой работал сотрудник «Обнинской химико-фармацевтической компании».
Известия 09:59
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 17 мая в 18:19
Общество
Путин похвалил работу портала госуслуг
Президент Владимир Путин похвалил портал госуслуг, отметив, что его работа стала особенно востребованной после введения выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.
Взгляд.ру 10:27
Экономика
Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД
Вопрос продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) еще на один год, до 1 января 2022 года, рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщили РБК в министерстве.
РБК 11:29
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Хоккей
Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор»
Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор», информирует официальный телеграм-канал челябинского клуба.
Чемпионат 11:19
Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51