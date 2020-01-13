Механизм «регуляторной гильотины» запустили в начале 2019 года по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева. Планируется, что она избавит бизнес от устаревших требований со стороны государства.

Общество Назван самый несчастливый возраст россиянина Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».

Общество Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь» Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".

Общество В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.

Экономика Минфин США оценил замедление роста ВВП страны из-за проблем у Boeing По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п. п. "Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП", — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет "весьма значительным".

Политика Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру» Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.

Авто Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.

Шоу-бизнес Потап отдыхает в Мексике с двумя женами Несколько дней назад молодожены улетели отдыхать в Мексику. Позже к Потапу и Насти присоединилась бывшая жена продюсера с детьми.

Экономика «Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.

Экономика В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Хоккей Капитана СКА дисквалифицировали за удар клюшкой В КХЛ дисквалифицировали капитана петербургского хоккейного клуба СКА Сергея Плотникова. Его отстранили от участия на два матча.

Общество Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).