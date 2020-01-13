Общество

Право.руПраво.руДмитрий Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Механизм «регуляторной гильотины» запустили в начале 2019 года по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева. Планируется, что она избавит бизнес от устаревших требований со стороны государства.
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Правительство отменило действие 1,3 тыс. советских документов

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