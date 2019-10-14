Общество
МОЁ! Оnline ВоронежДмитрий Медведев похвалил Воронежскую область
Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил Воронежскую область во время рабочего совещания с губернаторами. Сообщение об этом появилось сегодня, 14 октября, в telegram-канале регионального правительства.
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Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России
Коммерсантъвчера в 08:40
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Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Авто
В США сгоревший дотла Ferrari выставлен на торги
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой
Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
WMJ.ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Происшествия
В Екатеринбурге силовики проводят обыски у активистов штаба Навального
Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге к активистам штаба Алексея Навального рано утром пришли с обысками силовики.
АН Между строк 00:57
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Армия и оружие
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском вчера в 19:44
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Культура
В Омск едут сокровища музеев России
Омскрегион 00:39
Хоккей
Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»
Sport24.ru вчера в 20:43
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru вчера в 08:33
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Общество
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Футбол
Хавбек сборной Украины: «Арбитр делал все, что говорил Роналду. Это самый перепуганный судья»
По мнению хавбека, арбитр встречи необоснованно прислушивался к претензиям лидера португальцев Криштиану Роналду.
Матч ТВ вчера в 21:16
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
RT на русском 00:14
Наука
Ученые научили иммунную систему находить скрытые раковые клетки
Ученые Йельского университета (США) разработали новую систему, которая помогает иммунной системе обнаруживать и устранять раковые клетки, в том числе находящиеся далеко от места зарождения опухоли.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Как бороться с проблемами, описанными в расследованиях журналистов, специалисты пока не понимают – они признали, что сейчас нет технологических способов противостоять даркнету или отдельным платформам, которые занимаются в сети незаконной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 12:27
Экономика
Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию
Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF.
РБК вчера в 09:59
Гаджеты
Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra 12 октября в 13:17
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Кино
«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц
Американскую актрису Зои Кравиц («Большая маленькая ложь», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза.
Культуромания 00:44