Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил Воронежскую область во время рабочего совещания с губернаторами. Сообщение об этом появилось сегодня, 14 октября, в telegram-канале регионального правительства.

Армия и оружие Трамп позвонил Эрдогану и потребовал прекратить огонь в Сирии Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.

Происшествия Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.

Происшествия СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Общество Роскачество провело испытания микроволновок Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.

Общество Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".

Экономика Бюджет Севастополя на 2020 год: больше, чем ожидалось Правительство Севастополя рассчитывает, что расходы бюджета Севастополя на 2020 год превысят 61 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем было предусмотрено изменениями в бюджете на 2019-2021 годы, поддержанными в августе этого года.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России и российскому народу, после чего можно будет обсуждать восстановление отношений между двумя странами.

Экономика Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.

Происшествия Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.