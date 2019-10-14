Общество
МОЁ! Оnline ВоронежДмитрий Медведев похвалил Воронежскую область
Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил Воронежскую область во время рабочего совещания с губернаторами. Сообщение об этом появилось сегодня, 14 октября, в telegram-канале регионального правительства.
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Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России
Коммерсантъвчера в 08:40
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Армия и оружие
Трамп позвонил Эрдогану и потребовал прекратить огонь в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Общество
Бюст Владимира Путина увезли с Ольхона в знак протеста
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Общество
Россиян предупредили о резких скачках атмосферного давления
В Москве и Московской области в ближайшие два дня ожидаются резкие скачки атмосферного давления.
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Политика
Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР
Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
Общество
Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Армия и оружие
Китай потребовал от Турции прекратить бои в Сирии
Турция должна прекратить бои в Сирии и сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь
Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
Армия и оружие
В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу
Экономика
Бюджет Севастополя на 2020 год: больше, чем ожидалось
Правительство Севастополя рассчитывает, что расходы бюджета Севастополя на 2020 год превысят 61 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем было предусмотрено изменениями в бюджете на 2019-2021 годы, поддержанными в августе этого года.
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Политика
Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России и российскому народу, после чего можно будет обсуждать восстановление отношений между двумя странами.
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов
За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Происшествия
Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии
Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais.
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Недвижимость
Девелопер ПИК увеличил продажи за девять месяцев на 12%
Девелоперская компания ПИК за девять месяцев 2019 года увеличила продажи жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 156,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении застройщика.