Общество

МОЁ! Оnline ВоронежМОЁ! Оnline ВоронежДмитрий Медведев похвалил Воронежскую область

Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил Воронежскую область во время рабочего совещания с губернаторами. Сообщение об этом появилось сегодня, 14 октября, в telegram-канале регионального правительства.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Медведев: меньше трети запланированных мест в ясли создано в 2019 году

РИА Новостивчера в 13:03

Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

ТАССвчера в 07:48

Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России

Коммерсантъвчера в 08:40

Медведев отправил губернаторов отстающих регионов писать «объяснительные»

Росбалтвчера в 09:37

Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей

Интерфаксвчера в 08:32

Медведев отчитал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

Известиявчера в 08:00

Проверка на темпы

Российская газетавчера в 09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Армия и оружие

Трамп позвонил Эрдогану и потребовал прекратить огонь в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
Наша версия 02:59
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Вести.Ru 04:32
Общество

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Бюст Владимира Путина увезли с Ольхона в знак протеста

Красная весна 04:21
Происшествия

В Орске нашли расчлененное тело женщины

ТАСС вчера в 07:02
Политика

В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru вчера в 13:41
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° 13 октября в 17:10
Общество

Россиян предупредили о резких скачках атмосферного давления

В Москве и Московской области в ближайшие два дня ожидаются резкие скачки атмосферного давления.
Lenta.ru 05:09
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР

Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
REGNUM 04:11
Общество

Роскачество провело испытания микроволновок

Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
РИА Новости 01:16
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Армия и оружие

Китай потребовал от Турции прекратить бои в Сирии

Турция должна прекратить бои в Сирии и сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Московский Комсомолец 04:20
Шоу-бизнес

Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
РБК 04:43
Армия и оружие

В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу

RT на русском 04:59
Экономика

Бюджет Севастополя на 2020 год: больше, чем ожидалось

Правительство Севастополя рассчитывает, что расходы бюджета Севастополя на 2020 год превысят 61 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем было предусмотрено изменениями в бюджете на 2019-2021 годы, поддержанными в августе этого года.
РИА Новости Крым вчера в 13:40
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика

Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России и российскому народу, после чего можно будет обсуждать восстановление отношений между двумя странами.
RT на русском 05:17
Экономика

Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов

За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.
Forbes 03:49
Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Происшествия

Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais.
РИА Новости 03:34
Политика

Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru вчера в 13:53
Недвижимость

Девелопер ПИК увеличил продажи за девять месяцев на 12%

Девелоперская компания ПИК за девять месяцев 2019 года увеличила продажи жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 156,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении застройщика.
РИА Новости 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное