Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил Воронежскую область во время рабочего совещания с губернаторами. Сообщение об этом появилось сегодня, 14 октября, в telegram-канале регионального правительства.

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