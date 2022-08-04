Фонтанка.РуДмитрий Медведев пообещал отомстить за блокировку канала Гоблина ПучковаИсточник фото: «ВКонтакте» Об удалении своего YouTube-канала Дмитрий Пучков сообщил в социальных сетях.Телеканал 360°За блокировку блокировку YouTube-канала «Гоблина», который принадлежит переводчику и блогеру Дмитрию Пучкову, пообещали отомстить.URA.RuНезадолго до удаления YouTube-канал Гоблина-Пучкова набрал 3 миллиона подписчиков.ЦарьградВ сообществе Пучкова в "ВКонтакте" Медведев оставил комментарий, пообещав отомстить за блогера.NVLЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Pravda.RuРоссийская газетаСпортКПCT newsИА Красная ВеснаФАНiXBT.comНовый ДеньАбзацПервое Студенческое агентствоТК ЗвездаПолитика СегодняЦарьградDeita.ruLife.ruНТВКомсомольская правдаВечерняя МоскваПодробнее о событииДмитрий Медведев пообещал отомстить за удаление YouTube-канала Дмитрия Пучкова «Гоблина»РБКвчера в 15:39Медведев пообещал отомстить за удаление YouTube-канала ПучковаФАНвчера в 15:14Медведев поддержал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова после удаления его канала на YouTubeРоссийская газетавчера в 15:30Медведев пообещал отомстить за удаление YouTube-канала «Гоблина»URA.Ruвчера в 15:19Медведев пообещал «отомстить» за блокировку канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова в YouTubeРИА Новостивчера в 15:36Медведев пообещал отомстить за удаленный YouTube канал Дмитрия ПучковаГазета.Ruвчера в 15:09Медведев пообещал «отомстить» за удаление YouTube-канала «Гоблина»ТАССвчера в 15:01Показать ещёОценить1,2KПоделиться