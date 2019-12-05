По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.

Политика Зеленский обсудил с Макроном предстоящий саммит Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по телефону обговорили позиции сторон перед встречей в «нормандской формате».

Политика США расширили санкции против России Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

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Политика Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи Что подготовлено к переговорам в Сочи Ранее планировалось, что президенты торжественно подпишут план интеграции на 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве — 8 декабря.

Политика Песков прокомментировал дело студента Жукова Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.

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Общество В Париже проходит протест против проведения пенсионной реформы Участники протеста против проведения пенсионной реформы пройдут маршем к площади Насьон, протестующие поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты.

Армия и оружие Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.

Политика Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

Технологии Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.