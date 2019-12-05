Общество

ПолитРоссияПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян

По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

RT на русском04:24

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев пообещал помочь бедным

Lenta.ru04:35
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Политика

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Политика

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В четверг, 5 декабря суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.
VSE42.RU 05:53
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Первый российский электрокар Zetta может скоро появиться в продаже

Серийная сборка отечественной модели планируется на первый квартал 2020 года. Возможно будет собрано примерно 2000 машин.
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Политика

Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

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Участники протеста против проведения пенсионной реформы пройдут маршем к площади Насьон, протестующие поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты.
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На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
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Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
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Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

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В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
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Бийчанке, убившей свою 11-месячную дочь, дали 15 лет тюрьмы

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