Общество
ПолитРоссияМедведев заявил о росте реальных доходов россиян
По итогам всего года ожидается положительный показатель реальных доходов граждан. Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Политика
На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Наука
Частое окрашивание волос может привести к раку
Политика
Зеленский обсудил с Макроном предстоящий саммит
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по телефону обговорили позиции сторон перед встречей в «нормандской формате».
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.
Энергетика
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Гаджеты
Xiaomi снова расширит оболочку MIUI 11 новым функционалом
Фирменная оболочка MIUI 11 была представлена еще в сентябре в Китае.
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед».
Политика
Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи
Что подготовлено к переговорам в Сочи Ранее планировалось, что президенты торжественно подпишут план интеграции на 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве — 8 декабря.
Политика
Песков прокомментировал дело студента Жукова
Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
Происшествия
Суд приговорил изнасиловавшего врача саратовца к 5,5 годам колонии
В четверг, 5 декабря суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.
Авто
Первый российский электрокар Zetta может скоро появиться в продаже
Серийная сборка отечественной модели планируется на первый квартал 2020 года. Возможно будет собрано примерно 2000 машин.
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Общество
В Париже проходит протест против проведения пенсионной реформы
Участники протеста против проведения пенсионной реформы пройдут маршем к площади Насьон, протестующие поют революционные песни, взрывают петарды и взрывпакеты.
Армия и оружие
Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками
Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Армия и оружие
Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко трогательно поздравила сына с днем рождения
Известная телеведущая Регина Тодоренко трогательно поздравила своего сына с первым днем рождения.
Технологии
Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу
Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.
Экономика
Налоговики запрашивают у банков сведения о клиентах
В письмах ФНС запрашивает копии документов по сомнительным операциям клиентов, а именно документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, конкретно - договоры с контрагентами.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Армия и оружие
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Происшествия